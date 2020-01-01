Weblume AI (WLAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Weblume AI (WLAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Weblume AI (WLAI) Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required.

Weblume AI (WLAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Weblume AI (WLAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 211.38K $ 211.38K $ 211.38K Συνολική προμήθεια: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 211.38K $ 211.38K $ 211.38K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.074951 $ 0.074951 $ 0.074951 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01035367 $ 0.01035367 $ 0.01035367 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02113676 $ 0.02113676 $ 0.02113676

Tokenomics Weblume AI (WLAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Weblume AI (WLAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WLAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WLAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WLAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WLAI token!

