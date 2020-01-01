Web3 Whales (W3W) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Web3 Whales (W3W), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Web3 Whales (W3W) What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.web3whales.app Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Αγοράστε W3W τώρα!

Web3 Whales (W3W) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Web3 Whales (W3W), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Συνολική προμήθεια: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01110539 $ 0.01110539 $ 0.01110539 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Web3 Whales (W3W)

Tokenomics Web3 Whales (W3W): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Web3 Whales (W3W) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός W3W token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα W3W token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του W3W, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του W3W token!

Πρόβλεψη Τιμής W3W Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το W3W; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του W3W συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του W3W Token τώρα!

