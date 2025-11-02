WaterMinder (WMDR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +10.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.32%

WaterMinder (WMDR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WMDR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WMDR είναι $ 0.00259935, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WMDR έχει αλλάξει κατά -1.49% την τελευταία ώρα, +10.90% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WaterMinder (WMDR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 333.59K$ 333.59K $ 333.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 333.59K$ 333.59K $ 333.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M 999.96M 999.96M Συνολικός Όγκος 999,958,046.31832 999,958,046.31832 999,958,046.31832

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WaterMinder είναι $ 333.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WMDR είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999958046.31832. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 333.59K