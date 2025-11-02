ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή WaterMinder είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WMDR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WMDR εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή WaterMinder είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WMDR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WMDR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το WMDR

Πληροφορίες Τιμής WMDR

Τι είναι το WMDR

Επίσημος Ιστότοπος WMDR

Tokenomics WMDR

Προβλέψεις Τιμών WMDR

WaterMinder Λογότ.

WaterMinder Τιμή (WMDR)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 WMDR σε USD

$0.00033343
$0.00033343$0.00033343
+10.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
WaterMinder (WMDR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:46:29 (UTC+8)

WaterMinder (WMDR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00259935
$ 0.00259935$ 0.00259935

$ 0
$ 0$ 0

-1.49%

+10.90%

+0.32%

+0.32%

WaterMinder (WMDR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WMDR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WMDR είναι $ 0.00259935, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WMDR έχει αλλάξει κατά -1.49% την τελευταία ώρα, +10.90% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WaterMinder (WMDR) Πληροφορίες αγοράς

$ 333.59K
$ 333.59K$ 333.59K

--
----

$ 333.59K
$ 333.59K$ 333.59K

999.96M
999.96M 999.96M

999,958,046.31832
999,958,046.31832 999,958,046.31832

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WaterMinder είναι $ 333.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WMDR είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999958046.31832. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 333.59K

WaterMinder (WMDR) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από WaterMinder σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από WaterMinder σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από WaterMinder σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από WaterMinder σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+10.90%
30 ημέρες$ 0-49.15%
60 Ημέρες$ 0-26.61%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι WaterMinder (WMDR)

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

WaterMinder (WMDR) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

WaterMinder Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το WaterMinder (WMDR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία WaterMinder (WMDR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το WaterMinder.

Ελέγξτε την WaterMinder πρόβλεψη τιμής τώρα!

WMDR σε Τοπικά Νομίσματα

WaterMinder (WMDR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του WaterMinder (WMDR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WMDR token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με WaterMinder (WMDR)

Πόσο αξίζει το WaterMinder (WMDR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WMDR στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WMDR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WMDR σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του WaterMinder;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WMDR είναι $ 333.59K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WMDR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WMDR είναι 999.96M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WMDR;
Το WMDR πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00259935 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WMDR;
Το WMDR είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WMDR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WMDR είναι -- USD.
Θα ανέβει το WMDR υψηλότερα φέτος;
Το WMDR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WMDR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
WaterMinder (WMDR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

