Πληροφορίες WATCoin (WATC) Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://earnwithwat.com/ Αγοράστε WATC τώρα!

WATCoin (WATC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για WATCoin (WATC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Συνολική προμήθεια: $ 55.56B $ 55.56B $ 55.56B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 50.16B $ 50.16B $ 50.16B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00183688 $ 0.00183688 $ 0.00183688 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010206 $ 0.00010206 $ 0.00010206 Μάθετε περισσότερα για την τιμή WATCoin (WATC)

Tokenomics WATCoin (WATC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του WATCoin (WATC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WATC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WATC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WATC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WATC token!

