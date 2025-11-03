WATCHDOGS (WATCH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.60% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.04%

WATCHDOGS (WATCH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WATCH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WATCH είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WATCH έχει αλλάξει κατά +0.60% την τελευταία ώρα, +1.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WATCHDOGS (WATCH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 32.34K$ 32.34K $ 32.34K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 32.34K$ 32.34K $ 32.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WATCHDOGS είναι $ 32.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WATCH είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.34K