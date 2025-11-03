Wasder (WAS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.08%

Wasder (WAS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAS είναι $ 0.0615, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAS έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wasder (WAS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 40.99K$ 40.99K $ 40.99K Προμήθεια Κυκλοφορίας 597.08M 597.08M 597.08M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wasder είναι $ 24.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAS είναι 597.08M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 40.99K