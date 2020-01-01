Wam (WAM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Wam (WAM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Wam (WAM) WAM is a unique play-2-earn platform, with hyper-casual games tournaments where you can enter to compete against other players. You pay an entry fee in $WAM tokens to enter a tournament and if you find yourself among the top performing players of that tournament, you win more coins. The concept of making money by playing hyper-casual games based on skill is new in the gaming industry and WAM.app is the first platform in the world that let you do this. All you need in order to play on the WAM.app platform is a few minutes of your time and the desire to be the best. You can participate in tournaments all around the world, wherever you have internet access. Players don’t have to be connected at the same time, and that is very good for players because each can compete whenever they find the time to do so. The WAM ecosystem will offer multiple roles that users can voluntarily take up and be incentivised to be the best with token gains. Player — play 2 earn; If you play any WAM game, you can begin making money based on how competitive you are. Owner — own 2 earn; If you own a WAM game as an NFT, you will win a percentage of all of the WAM coins that accumulate as entry fees in every tournament. You can buy a game and if the brand value of the game goes up, you can sell it for profit on the WAM Marketplace. Marketer — Market 2 earn; You can rent a game from an owner and organize tournaments for that game. You will get your own percentage of all of the WAM coins the tournament accumulates through entry fees. Renting will be very easy and percentage based. The Owner will split with you a percentage of the revenue you bring him with the tournaments you organize and market. Developer — Develop 2 earn; You can develop games and sell them on the WAM Marketplace. Every time your game is sold, you will receive a lifetime commission from the sale. You can also choose a percentage of the WAM Coins accumulated by tournaments to be distributed to you, regardless of who currently owns the game. These roles will be the backbone of the WAM ecosystem economy. WAM will benefit from everything happening in the ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://wam.app Αγοράστε WAM τώρα!

Wam (WAM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Wam (WAM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 715.12K $ 715.12K $ 715.12K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 679.48M $ 679.48M $ 679.48M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.194038 $ 0.194038 $ 0.194038 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00105157 $ 0.00105157 $ 0.00105157 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Wam (WAM)

Tokenomics Wam (WAM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Wam (WAM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WAM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WAM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WAM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WAM token!

