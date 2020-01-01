Waifu ($WAIFU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Waifu ($WAIFU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Waifu ($WAIFU) From Japanese ワイフ (waifu), itself from English wife; popularized by 4chan. Doublet of wife. The Waifu memecoin project draws inspiration from the popular internet term "waifu," which originated from Japanese culture and was popularized by online communities like 4chan. The purpose of the Waifu memecoin is to capitalize on the humor and nostalgia surrounding the "waifu" concept, appealing to anime and internet culture enthusiasts. Waifu serves primarily as a fun, community-driven token without any inherent utility beyond its memetic value. Its function is to foster engagement, social interaction, and participation within the crypto community by leveraging the widespread affection for "waifus." Additionally, Waifu may feature unique tokenomics or events centered around anime culture, memes, and collectibles, making it a lighthearted, fan-centric investment option. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.waifusolana.com/ Αγοράστε $WAIFU τώρα!

Waifu ($WAIFU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Waifu ($WAIFU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 14.35K $ 14.35K $ 14.35K Συνολική προμήθεια: $ 949.20M $ 949.20M $ 949.20M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 949.20M $ 949.20M $ 949.20M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14.35K $ 14.35K $ 14.35K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00139836 $ 0.00139836 $ 0.00139836 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Waifu ($WAIFU)

Tokenomics Waifu ($WAIFU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Waifu ($WAIFU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $WAIFU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $WAIFU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $WAIFU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $WAIFU token!

Πρόβλεψη Τιμής $WAIFU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $WAIFU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $WAIFU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του $WAIFU Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!