WagerFi (WAGER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -47.73%

WagerFi (WAGER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAGER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAGER είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAGER έχει αλλάξει κατά +0.38% την τελευταία ώρα, -10.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -47.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WagerFi (WAGER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 405.94K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 405.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 996.06M Συνολικός Όγκος 996,056,817.828137

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WagerFi είναι $ 405.94K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAGER είναι 996.06M, με συνολική προσφορά 996056817.828137. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 405.94K