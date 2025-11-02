WachAI (WACH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00260318 $ 0.00260318 $ 0.00260318 Κατώτ. 24H $ 0.00404611 $ 0.00404611 $ 0.00404611 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00260318$ 0.00260318 $ 0.00260318 Υψηλ. 24H $ 0.00404611$ 0.00404611 $ 0.00404611 Υψηλή συνέχεια $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +8.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -22.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +76.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +76.57%

WachAI (WACH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00281634. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WACH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00260318 και ενός υψηλού $ 0.00404611, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WACH είναι $ 0.0086231, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WACH έχει αλλάξει κατά +8.19% την τελευταία ώρα, -22.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +76.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WachAI (WACH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Προμήθεια Κυκλοφορίας 531.65M 531.65M 531.65M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WachAI είναι $ 1.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WACH είναι 531.65M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.79M