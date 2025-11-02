Vooz Coin (VOOZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.95%

Vooz Coin (VOOZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VOOZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VOOZ είναι $ 0.00131691, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VOOZ έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, -0.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Vooz Coin (VOOZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 254.88K$ 254.88K $ 254.88K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 254.88K$ 254.88K $ 254.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.41M 998.41M 998.41M Συνολικός Όγκος 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Vooz Coin είναι $ 254.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VOOZ είναι 998.41M, με συνολική προσφορά 998410184.147502. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 254.88K