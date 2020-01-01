Volaris Games (VOLS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Volaris Games (VOLS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Volaris Games (VOLS) Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://volaris.games/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.volaris.games/wp Αγοράστε VOLS τώρα!

Volaris Games (VOLS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Volaris Games (VOLS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 485.94K $ 485.94K $ 485.94K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 417.09M $ 417.09M $ 417.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03185995 $ 0.03185995 $ 0.03185995 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00114685 $ 0.00114685 $ 0.00114685 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00116507 $ 0.00116507 $ 0.00116507 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Volaris Games (VOLS)

Tokenomics Volaris Games (VOLS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Volaris Games (VOLS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VOLS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VOLS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VOLS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VOLS token!

Πρόβλεψη Τιμής VOLS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VOLS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VOLS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VOLS Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!