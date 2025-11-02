ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή VOI Network είναι 0.00043255 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VOI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VOI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VOI

Πληροφορίες Τιμής VOI

Τι είναι το VOI

Whitepaper VOI

Επίσημος Ιστότοπος VOI

Tokenomics VOI

Προβλέψεις Τιμών VOI

VOI Network Λογότ.

VOI Network Τιμή (VOI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 VOI σε USD

$0.0004326
-0.20%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
VOI Network (VOI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:44:59 (UTC+8)

VOI Network (VOI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00043196
Κατώτ. 24H
$ 0.00044177
Υψηλ. 24H

$ 0.00043196
$ 0.00044177
$ 0.01353747
$ 0.00037928
-0.79%

-0.19%

-11.54%

-11.54%

VOI Network (VOI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00043255. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VOI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00043196 και ενός υψηλού $ 0.00044177, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VOI είναι $ 0.01353747, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00037928.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VOI έχει αλλάξει κατά -0.79% την τελευταία ώρα, -0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VOI Network (VOI) Πληροφορίες αγοράς

$ 852.90K
--
$ 4.32M
1.97B
10,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VOI Network είναι $ 852.90K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VOI είναι 1.97B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.32M

VOI Network (VOI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από VOI Network σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από VOI Network σε USD ήταν $ -0.0001802661.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από VOI Network σε USD ήταν $ -0.0001670770.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από VOI Network σε USD ήταν $ -0.0001581792863772651.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.19%
30 ημέρες$ -0.0001802661-41.67%
60 Ημέρες$ -0.0001670770-38.62%
90 Ημέρες$ -0.0001581792863772651-26.77%

Τι είναι VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

VOI Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το VOI Network (VOI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία VOI Network (VOI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το VOI Network.

Ελέγξτε την VOI Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

VOI σε Τοπικά Νομίσματα

VOI Network (VOI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του VOI Network (VOI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VOI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με VOI Network (VOI)

Πόσο αξίζει το VOI Network (VOI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VOI στο USD είναι 0.00043255 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VOI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VOI σε USD είναι $ 0.00043255. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του VOI Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VOI είναι $ 852.90K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VOI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VOI είναι 1.97B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VOI;
Το VOI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01353747 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VOI;
Το VOI είχε τιμή ATL ύψους 0.00037928 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VOI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VOI είναι -- USD.
Θα ανέβει το VOI υψηλότερα φέτος;
Το VOI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VOI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

