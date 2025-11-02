VOI Network (VOI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00043196 $ 0.00043196 $ 0.00043196 Κατώτ. 24H $ 0.00044177 $ 0.00044177 $ 0.00044177 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00043196$ 0.00043196 $ 0.00043196 Υψηλ. 24H $ 0.00044177$ 0.00044177 $ 0.00044177 Υψηλή συνέχεια $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00037928$ 0.00037928 $ 0.00037928 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.79% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.54%

VOI Network (VOI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00043255. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VOI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00043196 και ενός υψηλού $ 0.00044177, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VOI είναι $ 0.01353747, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00037928.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VOI έχει αλλάξει κατά -0.79% την τελευταία ώρα, -0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VOI Network (VOI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 852.90K$ 852.90K $ 852.90K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.97B 1.97B 1.97B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VOI Network είναι $ 852.90K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VOI είναι 1.97B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.32M