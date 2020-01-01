VNX Gold (VNXAU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το VNX Gold (VNXAU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες VNX Gold (VNXAU) VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. Επίσημη ιστοσελίδα: https://vnx.li/ Αγοράστε VNXAU τώρα!

VNX Gold (VNXAU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για VNX Gold (VNXAU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Συνολική προμήθεια: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 116.41 $ 116.41 $ 116.41 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 Τρέχουσα τιμή: $ 107.65 $ 107.65 $ 107.65 Μάθετε περισσότερα για την τιμή VNX Gold (VNXAU)

Tokenomics VNX Gold (VNXAU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του VNX Gold (VNXAU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VNXAU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VNXAU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VNXAU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VNXAU token!

Πρόβλεψη Τιμής VNXAU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VNXAU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VNXAU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VNXAU Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!