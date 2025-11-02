VIVA (VIVA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00429405 Υψηλ. 24H $ 0.00452391 Υψηλή συνέχεια $ 0.01138801 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00199132 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.52%

VIVA (VIVA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00432657. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIVA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00429405 και ενός υψηλού $ 0.00452391, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIVA είναι $ 0.01138801, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00199132.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIVA έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, +0.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VIVA (VIVA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.33M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.33M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,996,093.1803687

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VIVA είναι $ 4.33M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIVA είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999996093.1803687. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.33M