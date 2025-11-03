Visionaire (VISIONAIRE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.97%

Visionaire (VISIONAIRE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VISIONAIRE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VISIONAIRE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VISIONAIRE έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -1.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Visionaire (VISIONAIRE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 44.34K$ 44.34K $ 44.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 704.81M 704.81M 704.81M Συνολικός Όγκος 998,722,090.603852 998,722,090.603852 998,722,090.603852

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Visionaire είναι $ 31.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VISIONAIRE είναι 704.81M, με συνολική προσφορά 998722090.603852. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 44.34K