Πληροφορίες VirtuSwap (VRSW) VirtuSwap goal is to make DEX trading as efficient as CEX trading. VirtuSwap innovation is centered on two main aspects. Firstly, the VirtuSwap AMM based DEX implement a new backend architecture that uses “Virtual Reserves”, which enable to significantly increase liquidity efficiency while solving the problem of indirect trades that 99% of crypto-assets suffers from. VirtuSwap DEX achieves that by enabling Liquidity Pools to hold, for a limited scope, making all pools work as an orchestra to direct liquidity to the trade, thus eliminating the need for costly indirect trade when trading assets with insufficient direct liquidity. Secondly, VirtuSwap developed the “Minerva Engine”, an AI-based optimizer that analyzes real trading activity to suggest the optimal allocation of economic incentives to Liquidity Providers, thus making VRSW emission allocation derive from informed real data basis. In the future VirtuSwap will also incorporate a hedging model that will enable small to medium cap project who suffers the most from insufficient direct liquidity, to support trading with multiple assets by opening a single pool. VRSW token is VirtuSwap governance token, and can be used for Staking or Locking to receive increased economic incentives, as well as voting on the governance of the protocol using vote-escrowed VRSW, noted as gVRSW. Επίσημη ιστοσελίδα: https://virtuswap.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://virtuswap.io/docs/whitepaper.pdf Αγοράστε VRSW τώρα!

VirtuSwap (VRSW) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για VirtuSwap (VRSW), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.17K $ 4.17K $ 4.17K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 619.51M $ 619.51M $ 619.51M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.73K $ 6.73K $ 6.73K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03881494 $ 0.03881494 $ 0.03881494 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή VirtuSwap (VRSW)

Tokenomics VirtuSwap (VRSW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του VirtuSwap (VRSW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VRSW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VRSW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VRSW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VRSW token!

Πρόβλεψη Τιμής VRSW

