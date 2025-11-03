ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή VIRTUE είναι 0.01900534 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VIRTUE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VIRTUE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VIRTUE

Πληροφορίες Τιμής VIRTUE

Τι είναι το VIRTUE

Whitepaper VIRTUE

Επίσημος Ιστότοπος VIRTUE

Tokenomics VIRTUE

Προβλέψεις Τιμών VIRTUE

VIRTUE Λογότ.

VIRTUE Τιμή (VIRTUE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 VIRTUE σε USD

$0.01900534
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
VIRTUE (VIRTUE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:26:58 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0
$ 0.209091
$ 0.01881819
--

--

-2.82%

-2.82%

VIRTUE (VIRTUE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01900534. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIRTUE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIRTUE είναι $ 0.209091, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01881819.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIRTUE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -2.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VIRTUE (VIRTUE) Πληροφορίες αγοράς

$ 15.19K
--
$ 16.14K
799.00K
849,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VIRTUE είναι $ 15.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIRTUE είναι 799.00K, με συνολική προσφορά 849000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.14K

VIRTUE (VIRTUE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από VIRTUE σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από VIRTUE σε USD ήταν $ -0.0010616249.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από VIRTUE σε USD ήταν $ -0.0035757825.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από VIRTUE σε USD ήταν $ -0.01300972944587336.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0010616249-5.58%
60 Ημέρες$ -0.0035757825-18.81%
90 Ημέρες$ -0.01300972944587336-40.63%

Τι είναι VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

VIRTUE Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το VIRTUE (VIRTUE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία VIRTUE (VIRTUE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το VIRTUE.

Ελέγξτε την VIRTUE πρόβλεψη τιμής τώρα!

VIRTUE σε Τοπικά Νομίσματα

VIRTUE (VIRTUE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του VIRTUE (VIRTUE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VIRTUE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με VIRTUE (VIRTUE)

Πόσο αξίζει το VIRTUE (VIRTUE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VIRTUE στο USD είναι 0.01900534 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VIRTUE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VIRTUE σε USD είναι $ 0.01900534. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του VIRTUE;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VIRTUE είναι $ 15.19K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VIRTUE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VIRTUE είναι 799.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VIRTUE;
Το VIRTUE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.209091 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VIRTUE;
Το VIRTUE είχε τιμή ATL ύψους 0.01881819 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VIRTUE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VIRTUE είναι -- USD.
Θα ανέβει το VIRTUE υψηλότερα φέτος;
Το VIRTUE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VIRTUE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:26:58 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

$110,168.00
$3,855.17
$0.02579
$183.44
$1.1923
$110,168.00
$3,855.17
$183.44
$88.33
$2.4818
$0.00000
$0.00000
$0.0618
$0.05493
$0.08364
$0.000000004120
$0.01559
$0.0000450
$0.0000000000002432
$0.000000000558
