VIRTUE (VIRTUE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.209091$ 0.209091 $ 0.209091 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01881819$ 0.01881819 $ 0.01881819 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.82%

VIRTUE (VIRTUE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01900534. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIRTUE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIRTUE είναι $ 0.209091, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01881819.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIRTUE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -2.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VIRTUE (VIRTUE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 799.00K 799.00K 799.00K Συνολικός Όγκος 849,000.0 849,000.0 849,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VIRTUE είναι $ 15.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIRTUE είναι 799.00K, με συνολική προσφορά 849000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.14K