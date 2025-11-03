Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00011747 $ 0.00011747 $ 0.00011747 Κατώτ. 24H $ 0.00016964 $ 0.00016964 $ 0.00016964 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00011747$ 0.00011747 $ 0.00011747 Υψηλ. 24H $ 0.00016964$ 0.00016964 $ 0.00016964 Υψηλή συνέχεια $ 0.00016964$ 0.00016964 $ 0.00016964 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001312$ 0.00001312 $ 0.00001312 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +143.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +143.14%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00011959. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VVC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00011747 και ενός υψηλού $ 0.00016964, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VVC είναι $ 0.00016964, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001312.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VVC έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -2.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +143.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 119.66K$ 119.66K $ 119.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 119.66K$ 119.66K $ 119.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Virtuals Ventures by Virtuals είναι $ 119.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VVC είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 119.66K