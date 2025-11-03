ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Virtuals Ventures by Virtuals είναι 0.00011959 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VVC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VVC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VVC

Πληροφορίες Τιμής VVC

Τι είναι το VVC

Επίσημος Ιστότοπος VVC

Tokenomics VVC

Προβλέψεις Τιμών VVC

Virtuals Ventures by Virtuals Λογότ.

Virtuals Ventures by Virtuals Τιμή (VVC)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 VVC σε USD

$0.00011959
-2.50%1D
mexc
USD
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:26:51 (UTC+8)

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00011747
Κατώτ. 24H
$ 0.00016964
Υψηλ. 24H

$ 0.00011747
$ 0.00016964
$ 0.00016964
$ 0.00001312
-0.28%

-2.58%

+143.14%

+143.14%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00011959. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VVC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00011747 και ενός υψηλού $ 0.00016964, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VVC είναι $ 0.00016964, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001312.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VVC έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -2.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +143.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Πληροφορίες αγοράς

$ 119.66K
--
$ 119.66K
1.00B
1,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Virtuals Ventures by Virtuals είναι $ 119.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VVC είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 119.66K

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Virtuals Ventures by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Virtuals Ventures by Virtuals σε USD ήταν $ +0.0002963307.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Virtuals Ventures by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Virtuals Ventures by Virtuals σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.58%
30 ημέρες$ +0.0002963307+247.79%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Virtuals Ventures by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Virtuals Ventures by Virtuals.

Ελέγξτε την Virtuals Ventures by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

VVC σε Τοπικά Νομίσματα

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VVC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Πόσο αξίζει το Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VVC στο USD είναι 0.00011959 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VVC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VVC σε USD είναι $ 0.00011959. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Virtuals Ventures by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VVC είναι $ 119.66K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VVC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VVC είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VVC;
Το VVC πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00016964 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VVC;
Το VVC είχε τιμή ATL ύψους 0.00001312 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VVC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VVC είναι -- USD.
Θα ανέβει το VVC υψηλότερα φέτος;
Το VVC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VVC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
