Virtual Trade Agent (VTA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00601006$ 0.00601006 $ 0.00601006 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.49%

Virtual Trade Agent (VTA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00610483. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VTA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VTA είναι $ 0.056364, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00601006.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VTA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Virtual Trade Agent (VTA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K Προμήθεια Κυκλοφορίας 950.18K 950.18K 950.18K Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Virtual Trade Agent είναι $ 5.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VTA είναι 950.18K, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.10K