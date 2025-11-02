Virgen (VIRGEN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00160622 Κατώτ. 24H $ 0.00256069 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.03441068 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00016912 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +189.49%

Virgen (VIRGEN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00175737. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIRGEN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00160622 και ενός υψηλού $ 0.00256069, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIRGEN είναι $ 0.03441068, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00016912.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIRGEN έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, +0.56% τις τελευταίες 24 ώρες και +189.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Virgen (VIRGEN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.76M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.76M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Virgen είναι $ 1.76M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIRGEN είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.76M