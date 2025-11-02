Vies Token (VIES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.88% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.28%

Vies Token (VIES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIES είναι $ 0.01529872, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIES έχει αλλάξει κατά -0.88% την τελευταία ώρα, -8.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Vies Token (VIES) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 576.93K$ 576.93K $ 576.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 576.93K$ 576.93K $ 576.93K Προμήθεια Κυκλοφορίας 806.38M 806.38M 806.38M Συνολικός Όγκος 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Vies Token είναι $ 576.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIES είναι 806.38M, με συνολική προσφορά 806378225.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 576.93K