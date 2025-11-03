VIDT DAO (VIDT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00038379 $ 0.00038379 $ 0.00038379 Κατώτ. 24H $ 0.00038748 $ 0.00038748 $ 0.00038748 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00038379$ 0.00038379 $ 0.00038379 Υψηλ. 24H $ 0.00038748$ 0.00038748 $ 0.00038748 Υψηλή συνέχεια $ 0.072876$ 0.072876 $ 0.072876 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001509$ 0.00001509 $ 0.00001509 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +392.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +392.61%

VIDT DAO (VIDT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00038748. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIDT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00038379 και ενός υψηλού $ 0.00038748, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIDT είναι $ 0.072876, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001509.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIDT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.64% τις τελευταίες 24 ώρες και +392.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VIDT DAO (VIDT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 337.03K$ 337.03K $ 337.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 387.48K$ 387.48K $ 387.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 869.80M 869.80M 869.80M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VIDT DAO είναι $ 337.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIDT είναι 869.80M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 387.48K