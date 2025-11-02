Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00028765 $ 0.00028765 $ 0.00028765 Κατώτ. 24H $ 0.00030442 $ 0.00030442 $ 0.00030442 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00028765$ 0.00028765 $ 0.00028765 Υψηλ. 24H $ 0.00030442$ 0.00030442 $ 0.00030442 Υψηλή συνέχεια $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.72% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.36%

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00029612. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIBECOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00028765 και ενός υψηλού $ 0.00030442, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIBECOIN είναι $ 0.00210965, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007988.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIBECOIN έχει αλλάξει κατά +2.72% την τελευταία ώρα, +2.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -38.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 294.61K$ 294.61K $ 294.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 294.61K$ 294.61K $ 294.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.62M 999.62M 999.62M Συνολικός Όγκος 999,622,812.0119305 999,622,812.0119305 999,622,812.0119305

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Vibing Cat Coin είναι $ 294.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIBECOIN είναι 999.62M, με συνολική προσφορά 999622812.0119305. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 294.61K