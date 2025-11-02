Vibey Turtle (VIBEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +58.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -44.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -44.54%

Vibey Turtle (VIBEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIBEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIBEY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIBEY έχει αλλάξει κατά -2.02% την τελευταία ώρα, +58.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -44.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Vibey Turtle (VIBEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 169.85K$ 169.85K $ 169.85K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 169.85K$ 169.85K $ 169.85K Προμήθεια Κυκλοφορίας 963.01M 963.01M 963.01M Συνολικός Όγκος 963,007,798.352075 963,007,798.352075 963,007,798.352075

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Vibey Turtle είναι $ 169.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIBEY είναι 963.01M, με συνολική προσφορά 963007798.352075. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 169.85K