Τι είναι Vibe Cat (VIBE)

Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others.

