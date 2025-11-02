VIBE AI (VIBE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00026709 $ 0.00026709 $ 0.00026709 Κατώτ. 24H $ 0.00029041 $ 0.00029041 $ 0.00029041 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00026709$ 0.00026709 $ 0.00026709 Υψηλ. 24H $ 0.00029041$ 0.00029041 $ 0.00029041 Υψηλή συνέχεια $ 0.00067476$ 0.00067476 $ 0.00067476 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005169$ 0.00005169 $ 0.00005169 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.54%

VIBE AI (VIBE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00028684. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VIBE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00026709 και ενός υψηλού $ 0.00029041, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VIBE είναι $ 0.00067476, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005169.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VIBE έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, +6.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +19.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VIBE AI (VIBE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 257.31K$ 257.31K $ 257.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 286.99K$ 286.99K $ 286.99K Προμήθεια Κυκλοφορίας 896.58M 896.58M 896.58M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VIBE AI είναι $ 257.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VIBE είναι 896.58M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 286.99K