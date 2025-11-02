ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Verse World είναι 0.11522 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VERSE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VERSE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Verse World είναι 0.11522 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VERSE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VERSE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VERSE

Πληροφορίες Τιμής VERSE

Τι είναι το VERSE

Whitepaper VERSE

Επίσημος Ιστότοπος VERSE

Tokenomics VERSE

Προβλέψεις Τιμών VERSE

Verse World Λογότ.

Verse World Τιμή (VERSE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 VERSE σε USD

$0.115219
$0.115219$0.115219
-1.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Verse World (VERSE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:44:01 (UTC+8)

Verse World (VERSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.11522
$ 0.11522$ 0.11522
Κατώτ. 24H
$ 0.118415
$ 0.118415$ 0.118415
Υψηλ. 24H

$ 0.11522
$ 0.11522$ 0.11522

$ 0.118415
$ 0.118415$ 0.118415

$ 0.910916
$ 0.910916$ 0.910916

$ 0.115459
$ 0.115459$ 0.115459

-0.26%

-1.99%

-9.56%

-9.56%

Verse World (VERSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.11522. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VERSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.11522 και ενός υψηλού $ 0.118415, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VERSE είναι $ 0.910916, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.115459.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VERSE έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, -1.99% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Verse World (VERSE) Πληροφορίες αγοράς

$ 11.53M
$ 11.53M$ 11.53M

--
----

$ 115.33M
$ 115.33M$ 115.33M

100.00M
100.00M 100.00M

999,999,753.559567
999,999,753.559567 999,999,753.559567

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Verse World είναι $ 11.53M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VERSE είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 999999753.559567. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 115.33M

Verse World (VERSE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Verse World σε USD ήταν $ -0.0023436182283834.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Verse World σε USD ήταν $ -0.0249409475.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Verse World σε USD ήταν $ -0.0372163710.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Verse World σε USD ήταν $ -0.0751999960917693.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0023436182283834-1.99%
30 ημέρες$ -0.0249409475-21.64%
60 Ημέρες$ -0.0372163710-32.30%
90 Ημέρες$ -0.0751999960917693-39.49%

Τι είναι Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Verse World (VERSE) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Verse World Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Verse World (VERSE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Verse World (VERSE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Verse World.

Ελέγξτε την Verse World πρόβλεψη τιμής τώρα!

VERSE σε Τοπικά Νομίσματα

Verse World (VERSE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Verse World (VERSE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VERSE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Verse World (VERSE)

Πόσο αξίζει το Verse World (VERSE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VERSE στο USD είναι 0.11522 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VERSE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VERSE σε USD είναι $ 0.11522. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Verse World;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VERSE είναι $ 11.53M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VERSE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VERSE είναι 100.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VERSE;
Το VERSE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.910916 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VERSE;
Το VERSE είχε τιμή ATL ύψους 0.115459 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VERSE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VERSE είναι -- USD.
Θα ανέβει το VERSE υψηλότερα φέτος;
Το VERSE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VERSE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

