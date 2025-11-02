Verse World (VERSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.11522 $ 0.11522 $ 0.11522 Κατώτ. 24H $ 0.118415 $ 0.118415 $ 0.118415 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.11522$ 0.11522 $ 0.11522 Υψηλ. 24H $ 0.118415$ 0.118415 $ 0.118415 Υψηλή συνέχεια $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 Χαμηλότερη τιμή $ 0.115459$ 0.115459 $ 0.115459 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.56%

Verse World (VERSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.11522. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VERSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.11522 και ενός υψηλού $ 0.118415, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VERSE είναι $ 0.910916, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.115459.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VERSE έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, -1.99% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Verse World (VERSE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.53M$ 11.53M $ 11.53M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 115.33M$ 115.33M $ 115.33M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 999,999,753.559567 999,999,753.559567 999,999,753.559567

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Verse World είναι $ 11.53M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VERSE είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 999999753.559567. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 115.33M