VERRA DNA (VDNA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.58% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.68%

VERRA DNA (VDNA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VDNA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VDNA είναι $ 0.01760951, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VDNA έχει αλλάξει κατά -0.58% την τελευταία ώρα, -1.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VERRA DNA (VDNA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 245.41K$ 245.41K $ 245.41K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 245.41K$ 245.41K $ 245.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 989.98M 989.98M 989.98M Συνολικός Όγκος 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VERRA DNA είναι $ 245.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VDNA είναι 989.98M, με συνολική προσφορά 989983397.0922911. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 245.41K