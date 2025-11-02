VERONICA by Virtuals (VERONICA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00125993 Υψηλ. 24H $ 0.00154403 Υψηλή συνέχεια $ 0.00233193 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.71%

VERONICA by Virtuals (VERONICA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00129947. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VERONICA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00125993 και ενός υψηλού $ 0.00154403, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VERONICA είναι $ 0.00233193, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VERONICA έχει αλλάξει κατά +2.37% την τελευταία ώρα, +1.13% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.30M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VERONICA by Virtuals είναι $ 1.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VERONICA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.30M