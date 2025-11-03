Velocis AI (VECAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000861 Κατώτ. 24H $ 0.00000864 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00006838 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000861 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.79%

Velocis AI (VECAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000863. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VECAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000861 και ενός υψηλού $ 0.00000864, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VECAI είναι $ 0.00006838, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000861.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VECAI έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, +0.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Velocis AI (VECAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.34K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 851.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Velocis AI είναι $ 7.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VECAI είναι 851.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.63K