VedoraAI (VED) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το VedoraAI (VED), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες VedoraAI (VED) Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies. Επίσημη ιστοσελίδα: https://vedora.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.vedora.ai/ Αγοράστε VED τώρα!

VedoraAI (VED) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για VedoraAI (VED), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 23.78M $ 23.78M $ 23.78M Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 85.95M $ 85.95M $ 85.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 27.67M $ 27.67M $ 27.67M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.484201 $ 0.484201 $ 0.484201 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00602294 $ 0.00602294 $ 0.00602294 Τρέχουσα τιμή: $ 0.276676 $ 0.276676 $ 0.276676 Μάθετε περισσότερα για την τιμή VedoraAI (VED)

Tokenomics VedoraAI (VED): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του VedoraAI (VED) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VED token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VED token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VED, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VED token!

Πρόβλεψη Τιμής VED Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VED; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VED συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VED Token τώρα!

