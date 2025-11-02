Vault Finance (VFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.85%

Vault Finance (VFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VFI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VFI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Vault Finance (VFI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 46.03K$ 46.03K $ 46.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 83.30K$ 83.30K $ 83.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.76B 2.76B 2.76B Συνολικός Όγκος 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Vault Finance είναι $ 46.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VFI είναι 2.76B, με συνολική προσφορά 4999863210.441463. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 83.30K