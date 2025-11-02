Vanguard xStock (VTIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 334.85 $ 334.85 $ 334.85 Κατώτ. 24H $ 335.01 $ 335.01 $ 335.01 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 334.85$ 334.85 $ 334.85 Υψηλ. 24H $ 335.01$ 335.01 $ 335.01 Υψηλή συνέχεια $ 339.15$ 339.15 $ 339.15 Χαμηλότερη τιμή $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.42%

Vanguard xStock (VTIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $334.9. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VTIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 334.85 και ενός υψηλού $ 335.01, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VTIX είναι $ 339.15, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 304.19.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VTIX έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Vanguard xStock (VTIX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 730.32K$ 730.32K $ 730.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.18K 2.18K 2.18K Συνολικός Όγκος 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Vanguard xStock είναι $ 730.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VTIX είναι 2.18K, με συνολική προσφορά 24635.50423708. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.25M