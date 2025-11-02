ValleyDAO (GROW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.359613 Υψηλ. 24H $ 0.379221 Υψηλή συνέχεια $ 2.42 Χαμηλότερη τιμή $ 0.152417 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.17%

ValleyDAO (GROW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.373319. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GROW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.359613 και ενός υψηλού $ 0.379221, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GROW είναι $ 2.42, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.152417.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GROW έχει αλλάξει κατά -0.47% την τελευταία ώρα, +3.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ValleyDAO (GROW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.13M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.21M Προμήθεια Κυκλοφορίας 11.06M Συνολικός Όγκος 30,050,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ValleyDAO είναι $ 4.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GROW είναι 11.06M, με συνολική προσφορά 30050000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.21M