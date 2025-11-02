Valentine Grok Companion (VALENTINE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.08%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VALENTINE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VALENTINE είναι $ 0.01498443, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VALENTINE έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -9.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 149.03K$ 149.03K $ 149.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 149.03K$ 149.03K $ 149.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.82M 999.82M 999.82M Συνολικός Όγκος 999,816,611.924063 999,816,611.924063 999,816,611.924063

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Valentine Grok Companion είναι $ 149.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VALENTINE είναι 999.82M, με συνολική προσφορά 999816611.924063. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 149.03K