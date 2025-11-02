ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Valencia CF Fan Token είναι 0.104737 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VCF σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VCF εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Valencia CF Fan Token είναι 0.104737 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VCF σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VCF εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VCF

Πληροφορίες Τιμής VCF

Τι είναι το VCF

Επίσημος Ιστότοπος VCF

Tokenomics VCF

Προβλέψεις Τιμών VCF

Valencia CF Fan Token Λογότ.

Valencia CF Fan Token Τιμή (VCF)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 VCF σε USD

$0.104737
$0.104737$0.104737
-2.10%1D
mexc
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:42:32 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.104741
$ 0.104741$ 0.104741
Κατώτ. 24H
$ 0.109186
$ 0.109186$ 0.109186
Υψηλ. 24H

$ 0.104741
$ 0.104741$ 0.104741

$ 0.109186
$ 0.109186$ 0.109186

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0.099395
$ 0.099395$ 0.099395

-1.56%

-2.16%

-5.10%

-5.10%

Valencia CF Fan Token (VCF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.104737. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VCF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.104741 και ενός υψηλού $ 0.109186, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VCF είναι $ 4.95, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.099395.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VCF έχει αλλάξει κατά -1.56% την τελευταία ώρα, -2.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) Πληροφορίες αγοράς

$ 691.21K
$ 691.21K$ 691.21K

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

6.60M
6.60M 6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Valencia CF Fan Token είναι $ 691.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VCF είναι 6.60M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.05M

Valencia CF Fan Token (VCF) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Valencia CF Fan Token σε USD ήταν $ -0.0023164191013233.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Valencia CF Fan Token σε USD ήταν $ -0.0263042681.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Valencia CF Fan Token σε USD ήταν $ -0.0325371879.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Valencia CF Fan Token σε USD ήταν $ -0.06069154846384147.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0023164191013233-2.16%
30 ημέρες$ -0.0263042681-25.11%
60 Ημέρες$ -0.0325371879-31.06%
90 Ημέρες$ -0.06069154846384147-36.68%

Τι είναι Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Valencia CF Fan Token (VCF) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Valencia CF Fan Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Valencia CF Fan Token (VCF) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Valencia CF Fan Token (VCF) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Valencia CF Fan Token.

Ελέγξτε την Valencia CF Fan Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

VCF σε Τοπικά Νομίσματα

Valencia CF Fan Token (VCF) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Valencia CF Fan Token (VCF) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VCF token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Valencia CF Fan Token (VCF)

Πόσο αξίζει το Valencia CF Fan Token (VCF) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VCF στο USD είναι 0.104737 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VCF σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VCF σε USD είναι $ 0.104737. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Valencia CF Fan Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VCF είναι $ 691.21K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VCF;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VCF είναι 6.60M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VCF;
Το VCF πέτυχε τιμή ATH ύψους 4.95 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VCF;
Το VCF είχε τιμή ATL ύψους 0.099395 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VCF;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VCF είναι -- USD.
Θα ανέβει το VCF υψηλότερα φέτος;
Το VCF μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VCF πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:42:32 (UTC+8)

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

