Valencia CF Fan Token (VCF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.104741 $ 0.104741 $ 0.104741 Κατώτ. 24H $ 0.109186 $ 0.109186 $ 0.109186 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.104741$ 0.104741 $ 0.104741 Υψηλ. 24H $ 0.109186$ 0.109186 $ 0.109186 Υψηλή συνέχεια $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Χαμηλότερη τιμή $ 0.099395$ 0.099395 $ 0.099395 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.56% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.10%

Valencia CF Fan Token (VCF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.104737. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VCF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.104741 και ενός υψηλού $ 0.109186, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VCF είναι $ 4.95, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.099395.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VCF έχει αλλάξει κατά -1.56% την τελευταία ώρα, -2.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 691.21K$ 691.21K $ 691.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.60M 6.60M 6.60M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Valencia CF Fan Token είναι $ 691.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VCF είναι 6.60M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.05M