Πληροφορίες UX Chain (UX) What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: Detached Yields Concentrated Systematic Risks Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://umee.cc/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://umee.cc/umee-whitepaper.pdf Αγοράστε UX τώρα!

UX Chain (UX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για UX Chain (UX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 989.34K $ 989.34K $ 989.34K Συνολική προμήθεια: $ 12.29B $ 12.29B $ 12.29B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.359554 $ 0.359554 $ 0.359554 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0002232 $ 0.0002232 $ 0.0002232 Μάθετε περισσότερα για την τιμή UX Chain (UX)

Tokenomics UX Chain (UX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του UX Chain (UX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός UX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα UX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του UX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του UX token!

