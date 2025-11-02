UWU 69 (UWU69) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00231136$ 0.00231136 $ 0.00231136 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -39.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -39.12%

UWU 69 (UWU69) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UWU69 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UWU69 είναι $ 0.00231136, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UWU69 έχει αλλάξει κατά -0.24% την τελευταία ώρα, -2.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -39.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UWU 69 (UWU69) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 213.24K$ 213.24K $ 213.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 213.24K$ 213.24K $ 213.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 991.02M 991.02M 991.02M Συνολικός Όγκος 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UWU 69 είναι $ 213.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UWU69 είναι 991.02M, με συνολική προσφορά 991024050.952761. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 213.24K