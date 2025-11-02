ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή UWU 69 είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο UWU69 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής UWU69 εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή UWU 69 είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο UWU69 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής UWU69 εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το UWU69

Πληροφορίες Τιμής UWU69

Τι είναι το UWU69

Επίσημος Ιστότοπος UWU69

Tokenomics UWU69

Προβλέψεις Τιμών UWU69

UWU 69 Λογότ.

UWU 69 Τιμή (UWU69)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 UWU69 σε USD

$0.00021532
$0.00021532$0.00021532
-2.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
UWU 69 (UWU69) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:41:59 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00231136
$ 0.00231136$ 0.00231136

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-2.45%

-39.12%

-39.12%

UWU 69 (UWU69) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UWU69 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UWU69 είναι $ 0.00231136, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UWU69 έχει αλλάξει κατά -0.24% την τελευταία ώρα, -2.45% τις τελευταίες 24 ώρες και -39.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UWU 69 (UWU69) Πληροφορίες αγοράς

$ 213.24K
$ 213.24K$ 213.24K

--
----

$ 213.24K
$ 213.24K$ 213.24K

991.02M
991.02M 991.02M

991,024,050.952761
991,024,050.952761 991,024,050.952761

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UWU 69 είναι $ 213.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UWU69 είναι 991.02M, με συνολική προσφορά 991024050.952761. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 213.24K

UWU 69 (UWU69) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από UWU 69 σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από UWU 69 σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από UWU 69 σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από UWU 69 σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.45%
30 ημέρες$ 0-69.73%
60 Ημέρες$ 0-90.04%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

UWU 69 (UWU69) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

UWU 69 Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το UWU 69 (UWU69) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία UWU 69 (UWU69) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το UWU 69.

Ελέγξτε την UWU 69 πρόβλεψη τιμής τώρα!

UWU69 σε Τοπικά Νομίσματα

UWU 69 (UWU69) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του UWU 69 (UWU69) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του UWU69 token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με UWU 69 (UWU69)

Πόσο αξίζει το UWU 69 (UWU69) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή UWU69 στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή UWU69 σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του UWU69 σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του UWU 69;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το UWU69 είναι $ 213.24K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του UWU69;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του UWU69 είναι 991.02M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του UWU69;
Το UWU69 πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00231136 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του UWU69;
Το UWU69 είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του UWU69;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το UWU69 είναι -- USD.
Θα ανέβει το UWU69 υψηλότερα φέτος;
Το UWU69 μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την UWU69 πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:41:59 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

