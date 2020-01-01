Utility Web3Shot (UW3S) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Utility Web3Shot (UW3S), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Utility Web3Shot (UW3S) "Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world. It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes. At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. UW3S is designed to be the only utility token in the ecosystem, with a total supply of 10 billion. The rationale for this utility token is tied to the monetization capabilities of the Web3Shot platform Token Utility UW3S is allocated based on users' in-app tasks. Specifically: Quizzes, allowing users to learn and understand the web3 concepts in different scenarios and earn in-app GEMs. Competitions, rewarding users with attractive prize pool, based on intense leveling mode and daily quizzes results. Referral, encouraging users to spread the word and invite acquaintances. Token Spending Mechanism For the sustainability of the gamification experience, a token spending mechanism has been designed into the system. In-App Spending Use UW3S to acquire activities rights, virtual assets and properties, enhanced experience payments, and premium features. The first use case of UW3S would be the payment for Web3Shot Passport." Επίσημη ιστοσελίδα: https://web3shot.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://web3shot.gitbook.io/web3shot/ Αγοράστε UW3S τώρα!

Utility Web3Shot (UW3S) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Utility Web3Shot (UW3S), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.61M Συνολική προμήθεια: $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 24.70M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 650.57M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.26 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02451666 Τρέχουσα τιμή: $ 0.065057

Tokenomics Utility Web3Shot (UW3S): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Utility Web3Shot (UW3S) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός UW3S token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα UW3S token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του UW3S, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του UW3S token!

