Usual ETH (ETH0) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Usual ETH (ETH0), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Usual ETH (ETH0) ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Επίσημη ιστοσελίδα: https://usual.money/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper Αγοράστε ETH0 τώρα!

Usual ETH (ETH0) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Usual ETH (ETH0), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 67.10M $ 67.10M $ 67.10M Συνολική προμήθεια: $ 15.25K $ 15.25K $ 15.25K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 15.25K $ 15.25K $ 15.25K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 67.10M $ 67.10M $ 67.10M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4,779.42 $ 4,779.42 $ 4,779.42 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 2,133.68 $ 2,133.68 $ 2,133.68 Τρέχουσα τιμή: $ 4,398.51 $ 4,398.51 $ 4,398.51 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Usual ETH (ETH0)

Tokenomics Usual ETH (ETH0): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Usual ETH (ETH0) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ETH0 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ETH0 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ETH0, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ETH0 token!

Πρόβλεψη Τιμής ETH0 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ETH0; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ETH0 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ETH0 Token τώρα!

