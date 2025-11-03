UselessAni (USELESSANI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.52%

UselessAni (USELESSANI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USELESSANI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USELESSANI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USELESSANI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UselessAni (USELESSANI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.59K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.89M Συνολικός Όγκος 998,889,485.61631

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UselessAni είναι $ 6.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USELESSANI είναι 998.89M, με συνολική προσφορά 998889485.61631. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.59K