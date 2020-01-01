USD WINK (USDW) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το USD WINK (USDW), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες USD WINK (USDW) WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://wink.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.wink.finance/ Αγοράστε USDW τώρα!

USD WINK (USDW) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για USD WINK (USDW), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 253.47K $ 253.47K $ 253.47K Συνολική προμήθεια: $ 669.16K $ 669.16K $ 669.16K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 268.22K $ 268.22K $ 268.22K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 632.37K $ 632.37K $ 632.37K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.392838 $ 0.392838 $ 0.392838 Τρέχουσα τιμή: $ 0.945025 $ 0.945025 $ 0.945025 Μάθετε περισσότερα για την τιμή USD WINK (USDW)

Tokenomics USD WINK (USDW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του USD WINK (USDW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USDW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USDW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USDW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USDW token!

Πρόβλεψη Τιμής USDW Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το USDW; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του USDW συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του USDW Token τώρα!

