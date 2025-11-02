USD CoinVertible (USDCV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.999225 $ 0.999225 $ 0.999225 Κατώτ. 24H $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.999225$ 0.999225 $ 0.999225 Υψηλ. 24H $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Υψηλή συνέχεια $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Χαμηλότερη τιμή $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.04%

USD CoinVertible (USDCV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDCV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.999225 και ενός υψηλού $ 1.001, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDCV είναι $ 1.13, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.978779.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDCV έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

USD CoinVertible (USDCV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.90M 8.90M 8.90M Συνολικός Όγκος 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του USD CoinVertible είναι $ 8.90M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDCV είναι 8.90M, με συνολική προσφορά 8900300.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.90M