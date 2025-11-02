US Nerite Dollar (USND) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.973256 $ 0.973256 $ 0.973256 Κατώτ. 24H $ 0.993147 $ 0.993147 $ 0.993147 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.973256$ 0.973256 $ 0.973256 Υψηλ. 24H $ 0.993147$ 0.993147 $ 0.993147 Υψηλή συνέχεια $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Χαμηλότερη τιμή $ 0.938246$ 0.938246 $ 0.938246 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.07%

US Nerite Dollar (USND) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.991117. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USND μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.973256 και ενός υψηλού $ 0.993147, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USND είναι $ 1.61, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.938246.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USND έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, +1.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

US Nerite Dollar (USND) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.37M 2.37M 2.37M Συνολικός Όγκος 2,366,982.968488085 2,366,982.968488085 2,366,982.968488085

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του US Nerite Dollar είναι $ 2.35M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USND είναι 2.37M, με συνολική προσφορά 2366982.968488085. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.35M