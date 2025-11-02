UpTop (UPTOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00339391 $ 0.00339391 $ 0.00339391 Κατώτ. 24H $ 0.0034683 $ 0.0034683 $ 0.0034683 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00339391$ 0.00339391 $ 0.00339391 Υψηλ. 24H $ 0.0034683$ 0.0034683 $ 0.0034683 Υψηλή συνέχεια $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00269655$ 0.00269655 $ 0.00269655 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.81%

UpTop (UPTOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00343437. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UPTOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00339391 και ενός υψηλού $ 0.0034683, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UPTOP είναι $ 0.04540951, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00269655.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UPTOP έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, -0.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UpTop (UPTOP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 721.22K$ 721.22K $ 721.22K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Προμήθεια Κυκλοφορίας 210.00M 210.00M 210.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UpTop είναι $ 721.22K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UPTOP είναι 210.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.43M