Upheaval Finance (UPHL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00998892 $ 0.00998892 $ 0.00998892 Κατώτ. 24H $ 0.01055271 $ 0.01055271 $ 0.01055271 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00998892$ 0.00998892 $ 0.00998892 Υψηλ. 24H $ 0.01055271$ 0.01055271 $ 0.01055271 Υψηλή συνέχεια $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00994095$ 0.00994095 $ 0.00994095 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.51%

Upheaval Finance (UPHL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01003559. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UPHL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00998892 και ενός υψηλού $ 0.01055271, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UPHL είναι $ 0.04077558, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00994095.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UPHL έχει αλλάξει κατά +0.10% την τελευταία ώρα, -4.39% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Upheaval Finance (UPHL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 590.18K$ 590.18K $ 590.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Προμήθεια Κυκλοφορίας 58.97M 58.97M 58.97M Συνολικός Όγκος 919,040,717.7045747 919,040,717.7045747 919,040,717.7045747

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Upheaval Finance είναι $ 590.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UPHL είναι 58.97M, με συνολική προσφορά 919040717.7045747. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.20M