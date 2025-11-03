UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.26%

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UPRIGHT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UPRIGHT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UPRIGHT έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.44M 999.44M 999.44M Συνολικός Όγκος 999,439,365.080701 999,439,365.080701 999,439,365.080701

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UP AND TO THE RIGHT είναι $ 11.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UPRIGHT είναι 999.44M, με συνολική προσφορά 999439365.080701. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.72K