Unstable States Dollar (USD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -18.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.97%

Unstable States Dollar (USD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USD είναι $ 0.0019021, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USD έχει αλλάξει κατά +0.47% την τελευταία ώρα, -18.92% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unstable States Dollar (USD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.70M 999.70M 999.70M Συνολικός Όγκος 999,704,070.541339 999,704,070.541339 999,704,070.541339

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unstable States Dollar είναι $ 28.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USD είναι 999.70M, με συνολική προσφορά 999704070.541339. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.09K