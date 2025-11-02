Unstable Cult (USC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01506928$ 0.01506928 $ 0.01506928 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00229806$ 0.00229806 $ 0.00229806 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Unstable Cult (USC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00229806. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USC είναι $ 0.01506928, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00229806.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unstable Cult (USC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unstable Cult είναι $ 2.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USC είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.30M